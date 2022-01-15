В Великобритании обеспокоились проявлением экстремизма среди антиваксеров

Антитеррористические ведомства Великобритании опасаются, что противники вакцинации могут перейти к насильственно-экстремистской деятельности, сообщает The Observer со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, антиваксерская организация Alpha Men Assemble уже проводит тренировки «военного характера».

Как отмечается, самые ярые активисты движения вербуют в соцсетях с помощью специальных шпионских приложений новых сторонников и пропагандируют ненависть на расовой или национальной почве. О некоторых членах таких движений уже докладывают главе британского правительства Борису Джонсону.

Это вызывает всё больше опасений и изучается на самом высоком уровне. Канцелярия премьер-министра напрямую получает эти отчёты. Премьер-министр знаком с ними. Есть консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу [в информационной войне]. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше, — пишет издание.

Утверждается, что организация Alpha Men Assemble проводит тренировки «военного характера», в частности по самообороне, а также инструктирует, как избежать телефонной слежки. Ещё одна антиваксерская группировка — Veterans 4 Freedom — обсуждает возможность нападения на центры вакцинации.

Ранее сообщалось, что жители Лондона, возмущённые мерами правительства по вакцинации от коронавирусной инфекции, взяли штурмом телецентр, думая, что там находится штаб-квартира BBC.

Лондонцы считали, что СМИ виновно в организации пропаганды вакцин. Они скандировали перед зданием: «Позор тебе, позор тебе», обращаясь в адрес BBC. Протестующие заняли телецентр, но разделаться с «виновным» СМИ им не удалось. Дело в том, что журналисты телекомпании покинули это здание в 2013 году. Сейчас там находятся студии для съёмок телешоу.