В Великобритании назвали поездку Зеленского в США провалом UnHerd: визит Зеленского в США войдет в историю как дипломатический провал

Фото: Shawn Thew - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

Визит президента Украины Владимира Зеленского войдет в учебники истории как дипломатический провал, полагает обозреватель UnHerd Томас Фаци. Журналист указал на то, что политика «довольно прохладно» и «вяло» приняли в Вашингтоне и отказали ему в выступлении перед американским конгрессом.

Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдет в учебники истории, но только в негативном ключе, — считает Фаци.

Он также отметил убедительность ранее звучавших заявлений об отсутствии реальных оснований способности Украины достичь заявленной стратегической цели по возвращению всей своей территории, включая Крым.

Фаци также написал, что величайшая трагедия контрнаступления заключается в том, что его недостатки были полностью предсказуемы. Утрата большого количества боевой техники и человеческие потери — не повод для Запада даже не рассматривать возможность сесть за стол переговоров. Вместе с тем, обозреватель считает, что частично проблема состоит в том, что эта война воспринимается как экзистенциальная борьба не только Украиной, но также Россией и США.

Ранее обозреватели Asia Times заявили, что перед властями Украины стоит непростой выбор между продолжением боевых действий и возвращением за стол переговоров. По мнению журналистов, хотя Киев отчаянно противится политическому урегулированию, затягивание конфликта чревато гражданской войной и свержением правительства. С другой стороны, как заметили в издании, переход к дипломатии позволит Украине сохранить армию и контроль над важными городами.