В Великобритании мужчина сдал квартиру незнакомцу и пришёл в ужас

В Великобритании хозяин из-за неуплаты арендной платы наведался в свою квартиру и обнаружил свалку из восьми тысяч пустых банок пива и прочего мусора. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперт по уборке Фредди Гиллиум-Уэбб получил необычный заказ в Хемпшире от своего приятеля. В квартире после года проживания неплательщик оставил огромные кучи мусора и разбитую мебель. Уборщик рассказал, что туалет никогда не смывали и что из него торчала метровая «башня» использованной туалетной бумаги.

По словам эксперта, его несколько раз рвало в процессе ознакомления с предстоящей работой. Потребовалось рекордное количество моющих средств и в общей сложности 30 часов работы, чтобы привести жилище в относительный порядок, отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что в Москве дворник устроил себе жилище в помещении — накопителе мусоропровода. Сообщалось, что местные жители разрешили мужчине жить в своём доме из-за огромного объёма работ и необходимости быть ближе к своему участку уборки.