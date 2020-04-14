В Великобритании коронавирус нашли у трети сдавших тесты медработников

https://static.news.ru/photo/f6c14170-7e35-11ea-913f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Manning/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании анализ на наличие коронавируса в организме сдали некоторые сотрудники Национальной службы здравоохранения и их родственники, в общей сложности 16 888 человек. Заражение инфекцией было выявлено у 5733 человек, или у 34% протестированных, свидетельствуют данные, обнародованные правительством.

Британский кабмин был вынужден увеличить число медработников и их близких, проверяемых на инфицирование COVID-19, на фоне опасений по поводу нехватки средств индивидуальной защиты, отмечает CNN.

В Харроу медсёстрам пришлось облачиться в мусорные мешки из-за отсутствия защитных костюмов, это привело к заражению работниц госпиталя коронавирусом, писал NEWS.ru.