В Великобритании испугались роста счетов за газ и электроэнергию на 50%

В Великобритании признали возможным дальнейший рост оплаты за энергоресурсы до 50% для потребителей в октябре 2022 года. Такой вывод сделали специалисты Библиотеки палаты общин парламента на основе анализа уровня цен на газ и нефть за последний год. Некоторые «уязвимые домохозяйства» могут лишиться возможности отапливать свои дома уже в ближайшее время, пишет RT со ссылкой на доклад.

В марте 2022 года Комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен в октябре 2022 года примерно в 35%. Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на величину вплоть до 50%, — говорится в документе.

При этом, как отметили авторы доклада, уже в начале марта 2022 года стоимость топлива была примерно в десять раз выше уровня за аналогичный период прошлого года. В настоящее время она незначительно снизилась, но всё равно остаётся значительно выше, чем в 2021 году.

Текущий уровень цен уже вызывает сложности у некоторых категорий населения, считают эксперты в Библиотеке палаты общин.

Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства, в особенности те, которые страдают от «топливной нищеты» и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома, — сказано в тексте документа.

Британские аналитики отметили, что последствия для экономики страны могут быть и значительно негативнее.

По их мнению, санкции против России и вероятность введения эмбарго на российские энергоресурсы только спровоцировали рост цен на энергоносители.

Ранее английский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет усиливать санкции против России неделя за неделей. По его словам, экономическое давление будет постепенно нарастать.