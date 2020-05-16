В Великобритании число жертв COVID-19 превысило 34 тысячи

https://static.news.ru/photo/bead9f4a-978a-11ea-b3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество летальных исходов из-за коронавируса среди жителей Соединённого Королевства уже превысило 34 тысячи, а заразившихся к этому моменту уже более 240 тысяч. Об этом сообщили в британском Министерстве здравоохранения.

За сутки в Великобритании скончались 468 пациентов с COVID-19.

Из 1 742 028 человек, у которых были взяты анализы, у 240 161 результат оказался положительным. По состоянию на 17:00 15 мая в Соединённом Королевстве умерли 34 466 человек из тех, у кого был подтверждён коронавирус, — сообщили в Минздраве.

Днём ранее в стране сообщалось о 384 летальных исходах, а днями ранее смертность составляла 428 и 494. По подсчётам властей, с середины апреля смертность в Великобритании стабильно снижается. Уменьшается и число новых случаев заражения, и пациентов в стационарах становится меньше. За сутки COVID-19 подтвердился у 3451 человека. Это число снизилось на 109 человек по сравнению с 16 мая.

С начала пандемии в Великобритании переболели коронавирусом 6,5 млн человек. Из них 1,8 млн человек в Лондоне, Это в среднем 20% жителей столицы. Британская столица считалась эпицентром инфекции, но сейчас там заражается менее 13 жителей в сутки, а к началу июня может прекратиться вовсе.

Сейчас в мире заражены более 4,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 307 тысяч человек, более 1,6 млн выздоровели. В России к 16 мая зафиксировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. Умерли 2537 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что российский бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, сооснователь и экс-владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел COVID-19.