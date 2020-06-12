В Великобритании авиакомпании подали иск к властям из-за введения карантина

https://static.news.ru/photo/b78f2d64-ac93-11ea-a124-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER via imago-images.de/Global Look Press

Авиакомпании British Airways, EasyJet и Ryanair хотят оспорить в суде решение британских властей о введении двухнедельного карантина для посещающих страну.

Ограничения вступили в силу 8 июня. Прибывающие в Великобританию на пароме, самолёте или поезде будут обязаны заполнить анкеты, в которых должны указать сведения о состоянии здоровья, а также адрес места, где они будут находиться на самоизоляции.

Международный авиационный холдинг IAG, который подал иск к властям, считает, что причины введения карантина в стране отсутствуют. Об этом сообщает агентство Reuters.

Авиакомпании ранее выступали против карантина. Они считают, что такая мера полностью перечеркнёт восстановление объёма авиаперевозок и поставит под удар туристический сектор страны. Кроме того, британцы лишатся возможности отправиться в заграничный отпуск в этом году.

NEWS.ru писал, что британские учёные из лондонского Института гигиены и тропических заболеваний (LSHTM) считают вероятным появление второй волны коронавируса в стране. Они полагают, что она будет в 2,5 раза сильнее первой.

Эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон считает, что на территории Великобритании могло быть в два раза меньше заразившихся коронавирусом, если бы власти ввели ограничительные меры на неделю раньше.