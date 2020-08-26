В Великобритаии появился ЛГБТ-поезд

https://static.news.ru/photo/392fb3dc-e797-11ea-bcf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: evening.standard/Instagram.com

Британский железнодорожная компания-перевозчик Avanti West Coast запустила междругородний поезд, оформленный в поддержку ЛГБТ-сообщества. Траспорт будет курсировать между городами Юстон и Манчестер, находящихся друг от друга на расстоянии 300 км.

265-метровый поезд окрашен в цвета радужного флага, экипаж состоит из представителей ЛГБТ, а в салоне можно посмотреть на картины художников, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, сообщает Evening Standard. Состав уже совершил первую поездку.

В дизайне вагонов используется цвета не только сексуальных меньшинств. В изображениях можно найти чёрные и коричневые полосы — в поддержку темнокожего населения и азиатов, а также розовый, синий и белый как символ флага трансгендеров.

Поезд хотели представить ещё во время празднования месяца гей-прайда, который проходит в июне, но планы пришлось изменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Ранее, во время месяца ЛГБТ, ряд компаний сменили аватарки на радугу в социальных сетях. Среди мировых брендов солидарность решили выразить немецкий производитель автомобилей BMW и бренд PlayStation корпорации Sony, писал NEWS.ru.