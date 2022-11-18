В Ватикане рассказали о работе по сближению Москвы и Киева Папа римский заявил, что Ватикан работает над сближением позиций по Украине

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что Ватикан готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта на Украине. В интервью итальянской газете La Stampa понтифик отметил, что госсекретариат постоянно наблюдает за ситуацией и параллельно изучает и ценит каждую возможность, которая может поспособствовать реальному прекращению огня и переговорам.

По его словам, мир между Россией и Украиной возможен, но его нельзя достичь посредством «оружия». В Ватикане пытаются развивать «сеть контактов, что могло бы способствовать сближению сторон и поиску решений», указал папа римский.

Но все должны работать над демилитаризацией сердец, начиная со своего собственного. <...> Хочется мира, а не просто перемирия, которое может послужить только для перевооружения. [Необходим] настоящий мир, который является плодом диалога. Его нельзя достичь с помощью оружия, — сказал глава Католической церкви.

Ранее La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины на тему урегулирования конфликта и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи главы Католической церкви папы римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик указывал, что Ватикан «работает над поиском решений».

13 ноября Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». По его словам, творчество писателя «до сих пор вдохновляет на христианство».