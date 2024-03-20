В Ватикане рассказали, поедет ли папа римский в Россию Служба печати Ватикана опровергла приглашение понтифика в Россию

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

В Ватикане опровергли сообщения СМИ о приглашении папы римского Франциска в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола. Ранее французские СМИ сообщали, что соответствующее приглашение папе передал российский посол Иван Солтановский. В службе печати пояснили, что эта информация не соответствует действительности.

Это не соответствует действительности, — приводит агентство слова представителя Ватикана.

Ранее папа римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Он подчеркнул, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры». В ответ глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что папа Франциск «залез в сад, в который его никто не звал», и Украине сейчас не время сдаваться.

Инициативу папы римского о мире прокомментировал и украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что очень благодарен тем капелланам, которые поддерживают военнослужащих ВСУ «молитвой, разговором и делом» на передовой. По его словам, это пример «церкви с людьми», а не «виртуальное посредничество» за 2,5 тысячи километров.