В Ватикане призвали к поиску креативных путей урегулирования на Украине Папа римский Франциск призвал искать креативные пути урегулирования ситуации на Украине

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Для урегулирования конфликта на Украине и в других странах Европе следует искать креативные пути, заявил папа римский Франциск в ходе визита в Португалию, передает «Интерфакс». Он также назвал тревожным то, что в мире «постоянно делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей».

Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу (...), хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и многочисленных кровавых конфликтов во всем мире, — сказал глава Римской католической церкви.

В июне Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем послании понтифик выразил желание помочь «его страдающему народу» и подтвердил готовность сделать все, чтобы «положить конец этой трагедии». Франциск подчеркнул, что желает скорейшего установления мира на Украине.

До этого понтифик призывал Украину и Россию отказаться от попыток наступления. Он также заявил, что Ватикан готов направить в Москву и Киев своих представителей для организации мирных переговоров.