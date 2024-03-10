В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге на Украине Ватикан: слова папы римского о белом флаге на Украине были призывом к диалогу

Фото: Claudio Peri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Слова папы римского Франциска о том, что Украина должна поднять белый флаг и пойти на переговоры с Россией, не являются призывом к капитуляции Киева, заявил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. По его словам, которые приводит Vatican News, Франциск отмечал, что «переговоры — это никогда не капитуляция».

Бруни пояснил, что белый флаг упомянул интервьюер. При этом папа римский просто использовал данную фразу для обозначения перемирия, которого можно достичь путем переговоров.

Ранее папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Он подчеркнул, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры». Франциск также отметил, что «переговоры — смелое слово».

Кроме того, папа римский предполагал, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, который посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.