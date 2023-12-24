В Ватикане назвали страну, которая поможет достичь мира на Украине Папский посланник Дзуппи: Китай способен помочь в достижении мира на Украине

Китай является важным и незаменимым ресурсом, который способен помочь в достижении мира на Украине, заявил папский посланник по урегулированию конфликта в стране, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи в интервью газете Corriere Della Sera. Он также отметил, что ранее побывал в Москве и Киеве. По его словам, апостольские нунции там «проделывают большую работу».

Что-то движется [в плане урегулирования]. Я был в Киеве и Москве. Я был в Вашингтоне и Пекине. И русские, и украинцы признают роль Святого престола. Нунции в обеих столицах проделывают большую работу. Конечно, мы хотели бы получить гораздо больше результатов по возвращению детей. Мы не упустим ни одной возможности сделать это <...> Китай — великий и незаменимый ресурс. И он, безусловно, может помочь найти мир на Украине, — отметил кардинал.

Святой престол считает, что к решению вопроса необходимо привлечь международное сообщество, добавил он. Необходимо «избавиться от логики», согласно которой военная победа является единственным вариантом, а диалог — капитуляцией, добавил Дзуппи.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что условия завершения украинского конфликта будет диктовать Россия. По его словам, Украина никогда не сможет победить, даже если «ввалить» на нее все оружие мира. Киев просто не обладает ресурсами, чтобы исправить ситуацию, считает политик.