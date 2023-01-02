В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Ватикан: тело покойного папы-эмеритуса Бенедикта XVI

В Соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI, передает РИА Новости. Тело усопшего понтифика без гроба выставлено в центре базилики перед бронзовым балдахином работы Джованни Бернини.

Папа Бенедикт одет в красное литургическое облачение, на голове у него белая митра, а в руках он держит розарий — четки для молитвы.

За час до открытия базилики перед колоннадой Пьетро Бернини на площади Святого Петра образовалась многометровая очередь верующих, желающих проситься с Бенедиктом XVI. Сама площадь перекрыта, чтобы облегчить доступ в собор, колонну верующих разделили пополам.

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер, скончался утром 31 декабря в возрасте 95 лет. Он был 265-м папой римским и возглавлял Римско-католическую церковь с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года, а сложив полномочия, поселился в монастыре «Матерь Церкви».

Ему принадлежит рекорд долгожительства среди римских пап: он пережил Льва XIII (тот умер в возрасте 93 лет). Кроме того, скончавшийся понтифик стал первым папой римским немецкого происхождения за последнюю тысячу лет.

Бенедикта XVI похоронят 5 января, траурная церемония состоится на площади Святого Петра в Ватикане.