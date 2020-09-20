В Варшаве впервые за 100 лет освятили новый православный храм

https://static.news.ru/photo/bed98058-fb24-11ea-aa9c-fa163e074e61_660.jpg Храм Премудрости Божией в Варшаве Фото: orthodox.pl

Освящение нового православного храма — первого за 100 лет — состоялось в польской столице с участием более тысячи верующих. Он стал третьим действующим православным приходом в Варшаве.

Чин малого освящения нового храма Премудрости Божией совершил предстоятель Польской православной церкви митрополит Варшавский и всей Польши Савва. В храме теперь будут регулярно проводиться богослужения, ранее верующие молились во временной деревянной церкви, передаёт ТАСС.

Новый храм стоит на левом берегу Вислы на площади у Пулавской улицы на юге Варшавы. За его основу архитектор Анджей Марковский взял византийский храм Святой Софии. Варшавская церковь намного меньше своего прототипа. Высота здания до вершины центрального купола — 21,6 метра, длина и ширина — 36,9 и 30 метров. На храме расположены пять куполов на разных уровнях.

Внутреннее убранство церкви пока не завершено. Окончательно строительство планируется завершить весной следующего года. Храм полностью построен на пожертвования прихожан. Православных верующих в Варшаве насчитывается около 30–40 тысяч.

Как писал NEWS.ru, около трёх миллиардов рублей ежегодно жертвуют в Москве на строительство православных храмов. Об этом сообщил депутат Государственной думы и куратор проекта «Программа-200» Владимир Ресин. Во время осмотра строящихся храмов на северо-западе столицы он отметил, что больше всего пожертвований поступает от рядовых жителей. Ресин высказал мнение, что российский народ «мудрее и дальновиднее многих политиков», потому что понимает, как именно надо строить будущее для детей и внуков. «Программа-200» предусматривает строительство в Москве двух сотен храмов шаговой доступности. Проект в 2009 году инициировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.