В Варшаве украинцы подрались в очереди за паспортами «Страна.ua»: два украинца подрались в очереди за паспортами в Варшаве

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двое граждан Украины подрались в очереди за получением загранпаспортов в Варшаве, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что в Польше сотни украинцев торопятся оформить документ до того, как вступит в силу новый закон о мобилизации.

В час ночи уже было 150 человек в записи. Представьте, в 10:00 открывается сервис и говорят: «Мы не берем живую очередь». А здесь человек 300 стоит. И все, людей не впустили, взяли только тех, кто по онлайн-записи, — рассказал журналистам один из украинцев.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ прошел ключевое — второе — чтение, за него проголосовали 283 депутата Рады из 333 голосовавших. Против выступил только один, а 49 воздержались.

По этому поводу первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев предположил, что после принятия закона в Вооруженные силы Украины начнут призывать инвалидов и женщин. По его словам, символично, что бронь от мобилизации получили сотрудники телемарафона, артисты цирка и помощники депутатов. Мужчинам же, по его мнению, четко дают понять, что никакой демобилизации не будет до окончания конфликта.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для властей в Киеве. По его словам, западные страны предпочитают умалчивать об этом обстоятельстве.