В Варшаве рассказали о провальных переговорах с Киевом по сельхозпродукции Глава Минсельхоза Польши: Варшава и Киев не смогли договориться по поставкам товаров

Переговоры между Польшей и Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции провалились, рассказал польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс, передает радио RMF24. По его словам, это произошло из-за того, что Варшава и Киев не смогли пока выработать механизмы транзита товаров с учетом озвученных гарантий.

Провал переговоров связан с тем, что Варшава и Киев пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров при гарантиях, которые удовлетворяли бы польских аграриев, — заявил Телюс.

Министр подчеркнул, что Варшава и Киев будут работать, пока не достигнут 100% гарантий для польских аграриев. По его словам, страна ждет подтверждения того, что украинские сельхозпродукты точно покинут территорию соседней республики.