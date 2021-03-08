В Варшаве проходит акция протеста противников запрета аборта

https://static.news.ru/photo/ca002160-8028-11eb-a416-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/strajkkobiet

В Варшаве противники ужесточения законодательства об абортах вышли на уличную акцию протеста.

Организатором акции выступило движение Strajk Kobiet (Забастовка женщин). Мероприятие является незаконным, поскольку на территории Польши действует режим эпидемии и запрещены собрания численностью более пяти человек, пишет РИА Новости.

В акции принимают участие несколько сотен человек. Они собрались перед центральным железнодорожным вокзалом. Протестующие скандируют лозунги «Имеем право протестовать!» и «Варшава наша!». Полиция в действия протестующих не вмешивается, лишь предупреждает об ответственности за нарушение режима эпидемии.

Ранее представители консервативной католической партии «Объединённая Польша» предложили создать места поддержки беременных женщин, которые вынуждены родить ребёнка с патологией из-за введённого в стране запрета на аборты. Заведения предложили назвать «комнатами для слёз», так как в них женщины смогут выплакаться, получить от психологов необходимую помощь и рекомендации. Эта инициатива стала очередным ответом на протесты против введения запрета на аборты, писал NEWS.ru.

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным. Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации. Запрет на аборты вступил в силу в конце января.