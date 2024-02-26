В Варшаве призвали Украину оценить геноцид поляков в 1943 году Варшава потребовала от Киева занять более четкую позицию по Волынской резне

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Польские власти ожидают, что украинское руководство займет более четкую и решительную позицию по вопросу Волынской резни в 1943 году, заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире радиостанции Polskie Radio. Он подчеркнул, что Варшава надеется на то, что в Киеве будут учитывать ее «чувствительное отношение» к вопросу увековечивания памяти жертв тех событий.

Мы имеем право ожидать, что украинское государство по вопросу Волынской [резни] будет занимать четкую позицию, - заявил политик.

Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину в Волынской резне. Речь идет о массовом уничтожении этнических поляков Украинской повстанческой армией ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в 1943–1944 годы. Тогда погибли более 100 тысяч поляков, несколько сотен тысяч человек покинули свои дома.