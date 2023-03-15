В «Вагнере» рассказали, как ВСУ поступают с телами погибших под Артемовском Боец «Вагнера»: ВСУ не забирают тела павших под Артемовском украинских военных

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское военное командование не спешит забирать тела бойцов ВСУ, погибших в битвах под Артемовском (украинское название — Бахмут), заявил в беседе с РИА Новости боец ЧВК «Вагнер». По его словам, российские военнослужащие никак не препятствуют организации забора трупов, однако за ними попросту никто не приходит.

Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть пожалуйста – приходите, забирайте. <...> У нас немного другое понимание войны, то есть мы воюем, но до такого мы не доходим, — сказал служащий «Вагнера».

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что потери украинских военных в районе Артемовска исчисляются тысячами. При этом он не стал называть количество уничтоженной военной техники ВСУ, сославшись на секретность этих данных.

До этого связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель сообщал, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку «Вагнера». Он также сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска.