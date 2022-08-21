В утечке видео с вечеринки финского премьера заподозрили Россию Эксперт по кибербезопасности Ярвинен заподозрил РФ в утечке видео с вечеринки финского премьера

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Санна Марин

Финский эксперт по кибербезопасности Петтери Ярвинен заподозрил Россию в утечке видеозаписей с вечеринки премьер-министра Финляндии Санны Марин, пишет Iltalehti. Специалист допустил участие российских хакеров во взломе одного из телефонов или учетных записей в соцсетях, где хранились видео. Ярвинен также предположил, что кто-то из присутствовавших на вечеринке мог «по глупости» поделиться видеороликами в социальных сетях.

Возможно, какая-то учетная запись в социальной сети или телефон, где хранятся видео, были взломаны русскими. Или действительно кто-то настолько глупый, что на вечеринке у премьера засняли что-то подобное и выложили в соцсети? Даже элементарный здравый смысл подсказывает, что подобное публиковать нельзя, — поразмышлял Ярвинен.

На этой неделе в сети появились кадры с частной вечеринки, на которой 36-летняя Марин веселилась со своими друзьями. Видео настолько взбудоражили финскую общественность, что политику даже пришлось сдать тест на наркотики.

Сама Марин заявила, что она пила только легкие алкогольные напитки. Также она отметила, что даже на ключевых государственных постах находятся обычные люди, которые могут расслабиться в компании родных и друзей. Политик сказала, что в данной ситуации ничего предосудительного нет и менять свое поведение она не считает нужным.