В УПЦ решили продолжать праздновать Рождество 7 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит праздновать Рождество 7 января, несмотря на подписанный президентом страны Владимиром Зеленским закон о переносе праздника на 25 декабря, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в беседе с изданием «Страна.ua». Он отметил, что на Украине 25 декабря уже несколько лет является выходным днем, но ничто не напоминает в это время о празднике. По мнению священника, в будущем изменений также не последует.

Каждый год, проезжая улицами наших городов в этот день, вообще практически ничего не напоминало о празднике. Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем, — сказал Климент.

Он также напомнил, что празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией в Иерусалиме, где находятся главные святыни христианства. Что касается традиции праздновать 25 декабря, то она, по словам Климента, пошла из Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря. Ранее законопроект о переносе празднования приняла Верховная рада.

Как заявлял в беседе с NEWS.ru источник РПЦ, Владимир Зеленский переносом празднования православного рождества с 7 января на 25 декабря хочет маргинализировать УПЦ. Собеседник отметил, что УПЦ во главе с владыкой Онуфрием не примет «навязываемую календарную реформу».