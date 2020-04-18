В УПЦ прокомментировали слухи о заражении митрополита COVID-19

https://static.news.ru/photo/78c01ccc-8189-11ea-bb83-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Онуфрий Фото: hersones.org

Информация о том, что предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий болен коронавирусом, не соответствует действительности, заявил руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

По его словам, помощник владыки Антоний также здоров.

Они совершают богослужение в обычном режиме. Они не госпитализированы. Проходили ли они тест на COVID-19, мне неизвестно, — заявил РИА Новости представитель УПЦ.

По данным на 18 апреля, на Украине выявлено 5106 случаев коронавирусной инфекции, 133 из которых закончились летальным исходом, 275 пациентов выздоровели. В стране с 17 марта действует общенациональный карантин.

NEWS.ru писал, что медики выявили ещё 26 заболевших коронавирусом в Киево-Печерской лавре. С 13 апреля подтвердилось почти 100 диагнозов среди её обитателей.