Офис национализированной «Укрнафты» заблокирован вооруженными людьми

Фото: Служба безопасности Украины

Работа центрального офиса национализированного предприятия «Укрнафта» заблокирована вооруженными людьми, сообщает РИА Новости. При этом решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует. Также представителями компании не были получены документы о ее деятельности в новом формате.

Начиная с 20:00 (21:00 мск) 8 ноября работа центрального офиса «Укрнафты» была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией, — говорится в сообщении компании.

Как передает РБК, вооруженными людьми оказались сотрудники СБУ. В ведомстве пояснили, что силовики задействованы в обеспечении передачи «Укрнафты» в госсобственность.

Украинские власти ранее решили национализировать компании «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич» и «АвтоКрАЗ». Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Украинский олигарх Игорь Коломойский был шокирован национализацией своих пакетов акций в «Укрнафте» и «Укртатнафте». В окружении миллиардера заявили, что не знают мотивов и юридического обоснования такого решения властей. По неофициальным данным, решение об отчуждении акций было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего.