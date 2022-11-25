В «Укрэнерго» собрались импортировать электроэнергию из Евросоюза Глава правления «Укрэнерго» Кудрицкий сообщил о разработке механизма импорта электроэнергии из ЕС

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Высоковольтные линии электропередачи

Украинские специалисты разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, рассказал журналистам глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, у страны есть возможность импортировать до 600 МВт, передает издание «УНН». Кудрицкий подчеркнул, что стоимость электроэнергии в ЕС выше, чем на Украине. Поэтому для обеспечения поставок необходим специальный механизм.

Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. По коммерческому импорту — это технически возможно, — заявил глава правления «Укрэнерго».

Кудрицкий добавил, что энергетическая компания обеспечивает возможность поставок на уровне 500 или даже 600 МВт.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Это началось через два дня после взрыва на Крымском мосту. В Москве произошедшее назвали терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после 15 ноября заметил, что из строя выведена почти половина энергосистемы государства.

Как стало известно ранее, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение Украине пакета помощи в сумме €372 млн для поддержания национальной энергетической компании «Укрэнерго» и восстановления поврежденных объектов энергоструктуры. Деньги предназначены для проведения срочных ремонтных работ, говорится в заявлении на сайте организации.