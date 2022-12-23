В «Укрэнерго» рассказали о дефиците мощности в энергосистеме Украины «Укрэнерго»: дефицит мощности в энергосистеме Украины остается существенным

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энергосистема Украины испытывает существенный дефицит мощности, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале. Сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии, в связи с чем до всех регионов доведены лимиты потребления, при превышении которых применяются аварийные ограничения.

На утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что повреждения электросетей на востоке страны пока не устранены. Восстановительные работы будут начаты после соответствующего разрешения военных.

Ранее американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором запечатлена оставшаяся без света Украина. На фото видно, что страна остается практически в полной темноте, при этом вокруг нее — яркие пятна от света в городах соседних стран.

В середине декабря замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения света. Он призвал сограждан отнестись с пониманием к этому, а также перепадам подачи воды и тепла.