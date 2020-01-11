https://static.news.ru/photo/ca2a58f2-35da-11ea-812a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДСНС України/Facebook

В селе Вишневое Днепропетровской области Украины автомобиль Toyota съехал в пруд. Информация о ДТП на водоёме поступила в экстренные службы вечером 12 января.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие спасатели нашли машину в пяти метрах от берега на глубине 2-3 метра. Автомобиль вытащили с помощью лебёдки. В салоне были обнаружены тела четырёх человек — мужчины, двух женщин и девочки 14 лет.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, в новогоднюю ночь москвич утонул в реке, выпав с прогулочного теплохода. Тело мужчины выловили в Москве-реке в районе Раушской набережной. В кармане погибшего были обнаружены паспорт и номерок от гардероба прогулочного теплохода.