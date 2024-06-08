В украинском регионе сообщили о повреждении инфраструктурных объектов Власти Днепропетровской области: в регионе был повреждены объекты инфраструктуры

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В Никопольском районе Днепропетровской области Украины из-за взрывов были повреждены инфраструктурные объекты, сообщил в своем Telegram-канале глава областного совета Николай Лукашук. Какие именно объекты были повреждены, он не уточнил. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Повреждены коммунальное предприятие, админздание, инфраструктурные объекты, два не эксплуатируемых здания, — сказано в сообщении.

Ранее генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете Washington Post сообщил, что на сегодняшний день предприятие лишилось значительного объема генерирующих мощностей. По его словам, речь идет о порядка 86%. Глава ДТЭК отметил, что ситуацию усугубляет то, что многие энергообъекты на Украине неоднократно подвергались ударам. При этом украинские официальные лица заявляют о нехватке зенитных систем и боеприпасов для средств ПВО.

До этого сообщалось, что после ударов со стороны российской армии на Украине не работает более половины электростанций. Уточнялось, что до начала конфликта внутреннее производство составляло порядка 55 ГВт, однако сегодня мощности упали ниже 20 ГВт. Кроме того, повреждена инфраструктура для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины.