В украинском регионе начался пожар из-за беспилотника В Житомирской области загорелся объект инфраструктуры после атаки БПЛА

Фото: ГО ЧС Украины

В Житомирской области Украины загорелся объект инфраструктуры после падения обломков сбитого дрона-камикадзе, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, местные жители не пострадали.

Бунечко добавил, что к настоящему времени пожар локализован. Он также отметил, что масштабы повреждений уточняются.

Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове, Житомире, а также в Хмельницкой и Винницкой областях. При этом еще в ряде регионов страны - Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях – была объявлена воздушная тревога.

Кроме этого, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что рой беспилотников атакует Киев и западную Украину. Минобороны России и местные власти информацию не комментировали.

Накануне воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. По сведениям Воздушных сил страны, она была связана со взлетом российских МиГ-31К.