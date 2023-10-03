В украинском Павлограде сообщили о повреждении промпредприятия

Фото: МО РФ

В Павлограде Днепропетровской области Украины разрушены объекты промышленного предприятия, сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Накануне в пригороде Днепра прозвучали взрывы, в области была объявлена воздушная тревога.

Есть разрушение производственных объектов, — написал Лысак.

Ранее СМИ сообщали о том, что серия взрывов произошла в Харькове, сразу в нескольких областях на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. 1 октября в Харькове также прогремела серия взрывов. Мощный взрыв в этот день прогремел и в украинской столице, после чего начался пожар.

Днем 30 сентября в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. В областной администрации сообщили, что два ракетных удара были нанесены по территории Матвеевской ОТГ. По предварительной информации, был поврежден объект критической инфраструктуры, пять человек получили ранения.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, взрывы слышали и в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажке вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы.