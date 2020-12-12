В украинском патриотическом учебнике разместили снимок российских солдат

https://static.news.ru/photo/d0a5a9d4-3c5f-11eb-b90b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В украинском учебнике патриотической направленности на одной из страниц размещено фото российских военных. Об этом на своей странице сообщил один из пользователей социальной сети Twitter, приложив к посту фотографию в качестве доказательства.

Изображение с российскими солдатами было найдено в учебнике «Защитники Отечества». На снимке видно, что запечатлённый солдат стоит в экипировке «Ратник». В руках он держит оружие, похожее на отечественный автомат АК-47.

Новейшая экипировка солдат ВСУ, — подписано фото в пособии.

Составители учебника объяснили конфуз следующим образом. По их словам, на момент выхода пособия в армию Украины ещё не в полном объёме поступила новая экипировка. Поэтому работавшие над материалами учебника специалисты решили, что будет правильно использовать снимок, на котором изображены солдаты без опознавательных знаков. Это было сделано, чтобы «показать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ».

Как ранее передавал NEWS.ru, украинцам могут запретить объясняться жестами по-русски. С такой инициативой выступила группа народных депутатов.

В частности, обеспокоенность тем, что граждане страны используют русский жестовый язык, выразил соавтор закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Тарас Креминь.