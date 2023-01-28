В украинском Краснограде переименуют улицы Пушкина и Лермонтова В Краснограде Харьковской области переименуют пять улиц, чьи названия связаны с СССР и РФ

Городской совет города Красноград в Харьковской области Украины постановил переименовать пять улиц, чьи названия связаны с СССР и Россией. Об этом сообщает местное издание «Статус-кво». Переименованию подверглись в том числе переулки Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Отныне первый из них будет носить название Спортивного, а второй станет Проездным. Кроме того, улица Первомайская стала Тихой, а Первомайский переулок — Тихим.

Также в административно подчиненном городу селе Песчанка улицу Германа Титова теперь называют улицей Несокрушимости.

Ранее сообщалось, что власти Изюма Харьковской области Украины приняли решение переименовать 19 улиц в рамках «дерусификации». В этой связи улица Московская стала улицей Ивана Мазепы, Пушкинская — Степана Бандеры, площадь Революции — площадью Героев Крут. Улицу Ломоносова переименовали в улицу Романа Ратушного, Пролетарскую — в Лондонскую, Горького — в Виталия Смолярова. Улицу Тургенева назвали улицей Джохара Дудаева, Суворова стала улицей Семена Петлюры, Волоха — гетмана Полуботка, Камчатскую переименовали в улицу Аляски.

В свою очередь Киевскую улицу в городе Сасово Рязанской области предложили переименовать в честь одного из погибших участников СВО. В одном из местных сообществ в соцсети был запущен соответствующий опрос. Пользователям соцсети предложили проголосовать за один из трех вариантов ответа: поддержать или не поддержать идею переименования Киевской улицы, а также высказаться против изменения названий каких-либо улиц в принципе.