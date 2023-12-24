В украинском городе упразднили единственную общину УПЦ ОВЦС: мэр украинского города Надворная заявил о ликвидации общины УПЦ

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата рассказал, что в городе Надворная Ивано-Франковской области ликвидировали единственную общину канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Мэр населенного пункта Зиновий Андрийович заявил, что решение о лишении «юридической адресации московитов в черных рясах» было принято после слушаний. Он добавил, что частью прихожан заинтересовалась СБУ.

23 декабря мэр города Надворная Ивано-Франковской области Зиновий Андрийович объявил на своей странице в социальной сети о ликвидации единственной в городе общины Украинской православной церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца, — говорится в сообщении.

Ранее представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе сообщил NEWS.ru, что действия Киева в отношении УПЦ являются настоящим варварством. До этого стало известно, что сотрудники СБУ с бронетехникой ворвались с обысками в Почаевскую лавру и духовное училище Кременца в Тернопольской области.

По словам Кипшидзе, градус ненависти и беззакония, с которым приходится мириться верующим, растет. Все обвинения, которые в их адрес выдвигают власти, являются абсолютно надуманными, добавил он.