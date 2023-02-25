На Украине снесли памятник советскому генералу Третьяку В Полтавской области Украины снесли памятник Герою Советского Союза Третьяку

Фото: Соцсети

В украинском городе Хорол Полтавской области демонтировали памятник Герою Советского Союза Ивану Третьяку, сообщает «Суспильне». Снести бюст было предписано до 1 марта 2023 года. Памятник передали в Хорольский краеведческий музей.

По словам регионального представителя Украинского института нацпамяти региона Олега Пустовгара, решение о сносе было принято главой Полтавской областной военной администрации Дмитрием Луниным.

Из распоряжения следует, на которое ссылается «Суспильне», следует, что Третьяк подпадает под действие Закона Украины «Об осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики».

Третьяк был советским военачальником, генералом армии. С 1986 по 1991 год занимал должность замминистра обороны СССР. Родился в 1923 году в деревне Малая Поповка Хорольского района Полтавской области. Умер в 2007 году.

Ранее в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Также в украинской столице ближайшее время будет демонтирован монумент советскому генералу Николаю Ватутину.

4 января стало известно, что в Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Снесенный монумент будет храниться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль». Снос памятника военнослужащему анонсировали в конце декабря.