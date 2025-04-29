В украинском городе прогремели взрывы В Киеве раздались взрывы

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В Киеве прогремели взрывы, сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале. Подробности в материале не уточняются.

Как следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в городе была объявлена воздушная тревога. Также сирена звучала во всем регионе.

До этого взрывы прогремели на территории Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Всего раздалось шесть серий взрывов. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. На месте работали экстренные службы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также информировал о серии взрывов в городе и массовом налете беспилотных летательных аппаратов. Градоначальник объявил небезопасными территориями несколько районов, центр, а также Аркадию и призвал жителей укрыться в убежищах.

В МО РФ тем временем заявили об ударе российских вооруженных сил по цехам производства взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. Военное ведомство добавило, что для удара армия использовала беспилотники «Герань-2».

Кроме того, российские войска нанесли мощный удар по месту сосредоточения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике. По данным ряда СМИ, атака была осуществлена с применением авиабомб ФАБ-500.