В украинском городе произошли взрывы «Зеркало недели»: в Кривом Роге прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прозвучали в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, сообщает в Telegram украинское издание «Зеркало недели». В регионе ранее включили воздушную тревогу.

Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах в городе, — подчеркивается в сообщении.

Также предупреждения об атаке с воздуха действуют в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, и на части Донецкой Народной Республики.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Херсон второй раз за последние сутки прогремели взрывы. Никаких подробностей случившегося не приводилось. Известно, что воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась. При этом днем 27 ноября украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории государства. В 13:22 по московскому времени тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В оставшихся регионах Украины тревогу объявили между 13:23 и 13:25.

Утром 26 ноября воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов. Позже в Херсоне, по данным украинских СМИ, произошел еще один мощный взрыв, однако официального подтверждения не было.