Взрыв прогремел в украинском городе На Украине сообщили о взрыве в Одессе

Фото: ГСЧС Украины

В Одессе утром 12 июня произошел взрыв, пишет издание «Общественное». Других подробностей произошедшего, а также информации о пострадавших или разрушениях нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о запуске воздушной тревоги в области три раза за утро. Он также не привел никаких данных о пострадавших или разрушениях в городе.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что сигнал воздушной тревоги 12 июня раздался на всей территории страны. Согласно обнародованной информации, режим опасности объявили в 03:29 по московскому времени. В частности, тревога звучит в Киеве, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской и других областях. Местные власти сведения не комментировали.

Взрыв прозвучал в Харькове 11 июня. По информации СМИ, он, скорее всего, произошел за пределами населенного пункта. Подробности не уточняются, местные власти ситуацию не комментировали. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в городе раздалась воздушная тревога. Кроме того, сигнал запустили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.