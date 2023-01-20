В украинском городе переименовали сквер, названный в честь Пушкина В Измаиле сквер имени Пушкина переименовали в Литературный

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Памятник А. С. Пушкину

В городе Измаил Одесской области местные власти переименовали сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина, сообщило агентство «Одесса медиа». Теперь сквер получил название Литературный. До этого в городе улицу Пушкинскую переименовали в Торговую.

По сведениям агентства, с забора сквера также демонтировали профиль русского писателя.

В канун Нового года злоумышленники разрисовали самый большой памятник Пушкину на Украине в Киеве. Вандалы призвали снести монумент, написав на нем «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Открытие памятника Пушкину в столице состоялось еще во времена СССР, 2 июня 1962 года. Его высота составляет 7,6 метра, высота самой скульптуры — 3,5 метра. До этого бюст Пушкина снесли в Краматорске. На месте памятника остался только постамент.

Кроме того, памятник поэту демонтировали в городе Черновцы. В мэрии города заявили, что монумент «не имеет исторической или культурной ценности». Также в ведомстве уточнили, что в городе находится два памятника поэту и что демонтаж второго лишь вопрос времени.