В украинском городе прогремело несколько взрывов В украинском Днепре прогремело несколько взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы произошли в городе Днепре на Украине, сообщило издание «Общественное». Другие подробности оно не приводит. Местные власти ситуацию не комментировали. В настоящее время в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, заявлял, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде на северо-восточном направлении от центра города. Минобороны России эту информацию не комментировало. Как пояснил Лебедев, этот «аэродром подскока» использовался для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов. Его также использовали для нанесения ударов по Запорожской области и Крыму.

Ранее он сообщил о взрыве, прогремевшем на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его данным, взрыв произошел на складе Вооруженных сил Украины с ракетами HIMARS в Матвеевке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров информировал, что в городе Запорожье повреждения получил объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.