В украинском городе прогремели взрывы В городе Кропивницком на Украине прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Кропивницком (ранее — Кировоград) в центральной части Украины, сообщило издание «Громадское». Ранее в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Местные власти ситуацию не комментировали.

До этого на севере Киева прогремел мощный взрыв, рассказали 30 июня очевидцы. По их словам, в Оболонский район города выехали наряды МЧС. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в северную часть Киева направлены экстренные службы.

Также 30 июня в центральной части Харькова прогремел взрыв, повреждено предприятие, написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его словам, в результате происшествия пострадали несколько человек, также загорелись семь машин. Терехов также отметил, что удар был нанесен авиационной бомбой типа КАБ. На место удара были направлены оперативные службы.

Ранее несколько взрывов прогремело на территории города Запорожье, находящегося под контролем Киева. По данным украинского ведомства по оповещению населения, на занимаемых ВСУ территориях Запорожской области была объявлена воздушная тревога.