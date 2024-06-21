Бывшего бойца «Кракена» избили во время прогулки с младенцем В Днепре избили гулявшего с ребенком экс-бойца батальона «Кракен»

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В Днепре избили бывшего бойца батальона ГУР «Кракен» Дмитрия Павлова, сообщило издание «Страна.ua». Нападение было совершено во время прогулки экс-военного с младенцем.

Люди в камуфляже и балаклавах без опознавательных знаков забрали ребенка и заковали Павлова в наручники, после чего начали избивать. Полиция завела уголовные дела по фактам нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы.

По данным издания, накануне у Павлова был конфликт с охраной депутата Рады из фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. Парламентарий приехал в город ради борьбы с мошенническими кол-центрами и заявлял, что бывший военный срывал следственные действия по заказу мошенников. Тищенко утверждает, что Павлов занимает пост начальника охраны в кол-центре.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщил, что более 60 человек из националистического батальона «Кракен» попали в плен в ходе боев в регионе. По его словам, они сразу начали давать показания. Среди взятых в плен — боец батальона с позывным Коломар, добровольно вступивший в ряды украинской армии в ноябре 2022 года. По неподтвержденным данным, он принимал участие в нападении на Белгородскую область в марте 2024 года.