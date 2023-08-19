В центре Чернигова прогремел взрыв Глава Черниговской ОГА Чаус сообщил о взрыве в центре города

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В центре Чернигова прогремели взрывы, сообщил в своем Telegram-канале глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус. По его словам, на город упала баллистическая ракета. Он призвал местных жителей перейти в укрытия. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии, — написал Чаус.

В свою очередь пресс-служба Воздушных сил ВС Украины в Telegram сообщила об угрозе применения ударных беспилотников в Черниговской области. На территории региона объявлена воздушная тревога.

Помимо этого, тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской Полтавской и Сумской областях Украины, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. По их данным, взрыв прогремел в Софиевской Борщаговке на западной окраине столицы. Также есть сведения о других взрывах, которые фиксировались уже в момент задымления. Подобное может происходить при взрывах на военных складах, когда детонируют боеприпасы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы произошли в районе Кольцевой дороги на территории промзоны, которая находится на балансе областной администрации.

До этого также появилась информация о серии взрывов сразу в нескольких регионах Украины. Власти страны объявили воздушную тревогу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донбасса. Тогда же стало известно об атаке беспилотников на украинскую столицу и западные регионы республики.