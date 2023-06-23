В украинской разведке спрогнозировали даты активных боевых действий Замглавы ГУР Украины Скибицкий: активные боевые действия ожидаются в течение трех месяцев

Фото: МО Украины

Активные боевые действия на Украине ожидаются в течение ближайших двух-трех месяцев, заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Вадим Скибицкий. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», они будут оборонительного и наступательного характера.

Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия, как наступательного, так и оборонительного характера, — сказал Скибицкий.

По его словам, Киев оценит состояние ВС РФ в середине лета, а стратегическая цель ВСУ — «освобождение всех территорий».

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что пока Украина убеждала Запад поставить оружие, ВС РФ укрепились. Он подчеркнул, что «настоящая война» — не голливудский блокбастер, а контрнаступление — не новый сезон Netflix. По словам Подоляка, ВСУ наступают на некоторых направлениях и готовят поле боя.

22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что армия Украины снизила темп наступления. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что армия России с 4 по 21 июня уничтожила 246 танков ВСУ, из них 13 — западного образца. По его словам, потери украинской армии во время контрнаступления составили более 13 тысяч человек.