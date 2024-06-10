В украинской области частично пропал свет В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, сообщает издание «Страна.ua». С чем это связано, не уточняется. Местные власти ситуацию не комментировали. Известно, что 9 июня в регионе объявлялась воздушная тревога.

Читатели издания рассказали, что областной центр обесточен почти полностью. При этом график отключений на 10 июня на Украине не вводился. В местных пабликах утверждают, что без электроэнергии также остались Белополье Сумской области и Лебедино Полтавской области.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полк «Ахмат-Чечня» совместно с военнослужащими других подразделений Минобороны РФ взял под контроль село Рыжевка в Сумской области, находящееся на границе с Курской областью. По его словам, этот результат был достигнут без особых сложностей всего за три дня. Кадыров поблагодарил каждого бойца, участвовавшего в штурме.

9 июня в Миргороде Полтавской области Украины произошли взрывы. В городе базируется военный аэродром, об ударах по нему не раз сообщало Минобороны РФ. Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.

До этого взрыв произошел в Николаеве на Украине. Известно, что в Николаевской области тревога не объявлялась. Судя по данным украинского ресурса по оповещению, тревога была объявлена в двух регионах на севере Украины. Сирены звучали в Сумской и Черниговской областях.