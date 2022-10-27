Украинские СМИ сообщили о взрывах и работе ПВО в Киеве

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский Telegram-канал «Прямой» сообщил о взрывах, прогремевших в Киеве. По информации портала, в украинской столице работает система противовоздушной обороны. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Сообщается о взрыве в Киеве. В Киевской области работает ПВО, — говорится в сообщении.

УНИАН также сообщил о взрывах и клубах дыма, появившихся над Киевской областью. По информации агентства, взрывы могли быть вызваны работой саперов, о которой жителей области предупредили местные власти.

Утром 27 октября сирены тревоги сработали в Киевской и Полтавской областях. Затем стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сообщения об объявлении воздушной тревоги начали поступать в 09:47 (совпадает с московским временем).