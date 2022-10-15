В украинских СМИ сообщили о воздушной тревоге в Одесской области

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Системы экстренного оповещения

В украинских Telegram-каналах сообщили о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях. Канал «Труха Украина» сообщает, что под Николаевом работает ПВО. Помимо этого, в Telegram-канале «Политика страны» сообщили о взрывах под Севастополем и работе ПВО.

В Telegram-канале «Одесская область» позже объявили отбой воздушной тревоги.

Киевская городская военная администрация также объявила воздушную тревогу. Власти обратились к мирным жителям, попросив их проследовать в укрытия.

В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты! — сказано в сообщении.

Похожие сообщения в Telegram-каналах распространили главы Черниговской и Сумской областных администраций Вячеслав Чаус и Дмитрий Живицкий.

Утром в субботу воздушная тревога зазвучала по всей стране. Просьбы проследовать в укрытие получили жители Волынской, Ровненской и Тернопольской, Одесской и Николаевской, Полтавской и Сумской областей, а также Киева.

Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин региона. В «Укрэнерго» позднее заявили, что был сильно поврежден один из объектов инфраструктуры.

Очевидцы произошедшего поделились в Сети кадрами. На них запечатлен эпизод, как столб дыма поднимается, предположительно, над Киевом.