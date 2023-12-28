В украинских лесах появились партизаны-анархисты Соскин: в лесах Украины появились партизаны, выступающие против мобилизации

Фото: МО Украины

Новый законопроект о мобилизации и военной службе на Украине привел к появлению в лесах партизан-анархистов, которые не желают идти на фронт, заявил на своем YouTube-канале Олег Соскин, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы. По его мнению, это новое явление, которое будет развиваться дальше.

Уже появились в лесах партизаны-анархисты. Это очень интересное явление, которое будет развиваться. Это мужчины, которые принимают для себя решение жить по Конституции, а не подчиняться этой власти узурпаторов. Уже сейчас появляются регионы, которые полностью смогут встать в оборону для защиты прав и свобод людей и конституции Украины против антиконституционной власти Зеленского и так называемых слуг народа, — заявил Соскин.

Он добавил, что понятие украинского патриотизма теряет смысл из-за отсутствия достаточного вооружения у ВСУ. Эксперт также выразил разочарование тем, что вместо объявления перемирия из-за недостатка вооружений правительство намерено мобилизовать еще 500 тысяч граждан на фронт, лишив их гражданских прав.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что финансовая поддержка Украины не имеет смысла. По его словам, тех денег, о которых сейчас идут споры в конгрессе, в любом случае не хватит для того, чтобы переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения. При этом он считает, что власти США все же выделят Киеву пакет финансовой помощи.