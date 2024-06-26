В украинских городах прогремели взрывы В Сумах и Николаеве прогремели взрывы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрывы прогремели в украинских городах Сумы и Николаев, сообщило издание «Страна». Подробности случившегося не приводятся. Местные власти опубликованную информацию не комментировали.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога.

Взрывы произошли 25 июня в Харькове на востоке Украины. Подробности не приводились. Эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что власти выясняют, где именно они произошли. Позже он проинформировал жителей Харькова еще об одном взрыве. В Харьковской области, как и на территории всей Украины, была объявлена воздушная тревога.

Воздушно-космические силы России нанесли удар по расположениям украинских войск в населенном пункте Липцы на Харьковском направлении, сообщал вечером 22 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Telegram-канал Fighterbomber писал, что Вооруженные силы России применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в ходе проведения специальной операции на Украине. Он также опубликовал кадры мощного взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.