В Киеве прошёл брифинг Министерства внутренних дел. Следователи подозревают в убийстве Павла Шеремета сразу пятерых националистов.
Так, среди подозреваемых оказались медсестра парашютно-десантного батальона Юлия Дугарь, участник АТО Андрей Антоненко, Инна и Владислав Грищенко, врач и волонтёр Юлия Кузьменко.
По словам Арсена Авакова, все они могли быть причастны к убийству журналиста. Представители МВД считают, что его убили для дестабилизации ситуации в стране. Убийцы Шеремета так и не были найдены,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины поставил задачу найти и наказать заказчика убийства Павла Шеремета.
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