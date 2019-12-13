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Суды в Дании освободили 16 из 22 задержанных по подозрению в подготовке терактов. Шесть человек оставлены под стражей.

В частности, 24-летний и 25-летний молодые люди будут находиться за решёткой по меньшей мере до 8 января. Также до начала 2020 года время в заключении проведут ещё трое мужчин и...