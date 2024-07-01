В «Турпомощи» объяснили задержки рейсов из Антальи В «Турпомощь» задержки рейсов из Антальи связаны с нехваткой персонала

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Задержки рейсов из Антальи связаны с нехваткой персонала в аэропорту в пиковые периоды, рассказали в беседе с RT в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“. Направление назвали традиционно популярным для туристов из России и других стран.

Большая часть приходится на международные перелеты. Так, аэропорт Антальи 29 июня обслужил более 1 тыс. рейсов, а пассажиропоток превысил 209 тыс. человек. Количество туристов и рейсов растет, — пояснили в ассоциации.

Специалисты уверяют, что в первую очередь задержки связаны с нехваткой работников в пиковые периоды. Но сотрудники аэропорта и авиационные власти предпринимают все необходимые усилия, чтобы исключить задержки рейсов, подчеркнули в «Турпомощи».

Ранее стало известно, что в аэропорту Антальи начали массово задерживать заграничные рейсы. С опозданием на три с половиной часа планируется отправить самолет в Сочи, почти на пять часов — рейс в Домодедово. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе напомнила журналистам, что в Анталье международный терминал с трудом справлялся с потоком пассажиров и до начала туристического сезона.